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  4. Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı ölüme götüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

26.07.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Spor Basket 67 kadın basketbol takımının oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Zonguldak Spor Basket 67 kadın basketbol takımının 31 yaşındaki oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın can verdiği kaza 23 Temmuz akşamı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana geldi.

Bisikletiyle Hayati Avşar Caddesi’ndeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya, Mahsun K.’nin kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Başarılı sporcu Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SERBEST KALAN SÜRÜCÜ: ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI

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Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mahsun K., emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan sürücü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mahsun K., ilk ifadesinde, “Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı” dediği öğrenildi.

Mahsun K.’nin kullandığı otomobilin, yaya geçidinden bisikletle geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mahsun K.’nin yaya yoluna gelirken Buğdaycı’nın ise yola çıkışı ve çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselerek düştüğü yer alıyor. (DHA)

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