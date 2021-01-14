SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Basketbolda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonları yapılmayacak

Basketbolda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonları yapılmayacak

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti.

Basketbolda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonları yapılmayacak

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü.

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Hidayet Türkoğlu'ndan flaş istifa açıklamasıHidayet Türkoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu
Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu
Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek
Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek
Hatayspor'da Helder Barbosa gitti
Hatayspor'da Helder Barbosa gitti
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması
Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Basketbolda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonları yapılmayacak
O turnuva 1 yıl ertelendi!
TOFAŞ Fransa deplasmanında rahat kazandı
TOFAŞ Fransa deplasmanında rahat kazandı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı! 'Görevime devam ediyorum'
Hidayet Türkoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
İrfan Can'dan Fatih Terim ve G.Saray açıklaması
İrfan Can'dan Fatih Terim ve transfer açıklaması
Fenerbahçe Beko'da gözler Kızılyıldız mts maçında
F.Bahçe'de Beko'da gözler Kızılyıldız mts maçında
Haftanın MVP'si Wade Baldwin
Haftanın MVP'si Wade Baldwin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.