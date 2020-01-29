Basketbolda maçın ardından

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-59 yenerek 8'li tura yükselen OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, "Kulüp olarak tarih yazıyoruz." dedi.

Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibine 72-64 mağlup olan OGM Ormanspor, rövanş mücadelesini 24 sayı farkla kazanarak, kupada tarihinde ilk kez 8'li tura adını yazdırdı.

Başantrenör Alper Durur, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak tarih yazıyoruz. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Çocuklar sahaya her şeylerini koydular. Kulüp tarihinde bir ilki geçen sene yaşatmıştık, bu sene üstüne çıktık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oyuncular çok istekli." diye konuştu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de zirveyi zorlayan başkent ekibinin başantrenörü, "Dar bir rotasyonumuz var. Oyuncularımız üstünde çok ağır bir yük var. İki gün sonra lider Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Sekizinci günde 4. maçı oynayacağız. Üst seviye maçlar oynuyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

