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Basketbolda maçlar ertelendi! TBF'den açıklama geldi...

09.02.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda Kadınlar Dörtlü Final maçları 9-11 Mart tarihlerinde Hatay'da, erkeklerin Dörtlü Final karşılaşmalarının ise 17-19 Şubat'ta Konya'da yapılması planlanıyordu. Türkiye Basketbol Federasyonu, maçların daha önce ilan edilen tarihlerde yapılamayacağını duyurdu.

Basketbolda maçlar ertelendi! TBF'den açıklama geldi...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), erkek ve kadınlarda Türkiye Kupası maçlarının daha önce ilan edilen tarihlerde yapılamayacağını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Bitci Erkekler Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının, kulüplerle istişare edilerek sezon öncesi ilan edilen tarihlerde oynanmamasına karar verildiği bildirildi.

TBF'NİN AÇIKLAMASI

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Yeni faaliyet programın kulüplerle yapılacak görüşmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili müsabakalara satın alınan dijital biletlerin iadesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bilet tutarı, işlemde kullanılan banka-kredi kartına 10 iş günü içinde iade edilecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

ŞUBAT VE MARTTA OYNANMASI PLANLANIYORDU

Kadınlarda Dörtlü Final maçları 9-11 Mart tarihlerinde Hatay'da, erkeklerin Dörtlü Final karşılaşmaları ise 17-19 Şubat'ta Konya'da yapılması planlanıyordu.

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