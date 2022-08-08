"Basketboldan Hayata 12 Dev Adım" kitabı, basketbolun pratiklerini hayata yansıtıyor

Türk basketbolunun efsane başantrenörü Aydın Örs'ün ön sözünü kaleme aldığı, "Basketboldan Hayata 12 Dev Adım" kitabıyla Mehmet Aldanmaz, basketboldan hayata pratik bakış açısı sunuyor.

Aydın Örs, önsözünde kitabın "12 Dev Adam" hikayesi ile başlamasının kendisini o günlere götürdüğünü belirterek, "Böyle sıra dışı başarılara ulaşmak için, benim inandığım yöntemleri sizlere aktarmak istiyorum." dedikten sonra şu başlıkları sıralıyor:

"Sıra dışı hedef belirlemek, yetenekli, kaliteli ve uyumlu bir ekip oluşturmak, plan, program ve organizasyona önem vermek, disiplin ve otoriteyi sağlamak, olağanüstü ve verimli çalışmak, takım olma anlayışını gerçekleştirmek, hedeften asla vazgeçmemek."

Ankara MTA'da basketbola başlayan ve Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluk da yaşayan, akabinde elinden sakatlanmasıyla oyuna ara veren ancak basketbol çalışmalarını bırakmayan Mehmet Aldanmaz, kitabıyla basketbol pratiklerini hayata yansıtmayı amaçlıyor.

