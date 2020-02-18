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Basketbolun kalbi Amasya’da atıyor

AMASYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.Kızlarda 10, erkelerde 12 takımın mücadele edeceği Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakalarına kızlarda Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat; erkeklerde ise Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kocaeli’den gelen okul takımları katılıyor.Müsabakalar 18-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Basketbolun kalbi Amasya’da atıyor

Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.
Kızlarda 10, erkelerde 12 takımın mücadele edeceği Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakalarına kızlarda Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat; erkeklerde ise Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kocaeli’den gelen okul takımları katılıyor.
Müsabakalar 18-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Basketbolun kalbi Amasya’da atıyor

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Amasya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:21
Öğle
12:56
İkindi
15:52
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Amasya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Çağatay Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Okudan Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
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