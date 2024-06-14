YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. "Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası dolandırıldı

"Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası dolandırıldı

AA AA
14.06.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kendilerini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtıp dolandırdıkları yaşlı adamdan 35 bin dolar ve 15 tam altın alan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan H.T.Ö'yü (83) telefonla arayıp kendisini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtan şüpheli, "Kimlik bilgilerin ele geçirildi. Adın ve paraların FETÖ soruşturmalarına karışmış olabilir. Para ve altınları alıp, temize çıkarıp sana vereceğiz." dedi.

Başına kötü bir iş geleceğinden korkan H.T.Ö, birikimi olan yaklaşık 1 milyon 375 bin lira değerindeki 35 bin dolar ve 15 tam altını evinin önüne gelen kişiye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T.Ö, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirilen zanlılardan 4 cep telefonu ile 3 bin 400 dolar, 2 bin avro ve 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüphelinin H.T.Ö. ile evinin önünde konuştuğu, bir süre sonra elindeki poşetle ayrıldığı görülüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de sürücüler arasındaki kavgada biri silahla vurulduDüzce'de sürücüler arasındaki kavgada biri silahla vuruldu
Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiAdana'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Samsun'da iki fabrikada etkili olan yangın söndürülmeye çalışılıyorSamsun'da iki fabrikada etkili olan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa Yenişehir

Bursa Namaz Vakitleri 14 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:29
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.