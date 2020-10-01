"Başlat" komutuyla girdiği mekanları sterilize eden robot geliştirildi

Süleyman Demir, çalışması sırasında mekanda insan veya hayvanların bulunmaması gereken robotun, ortamdaki eşyalara ve önüne aniden çıkan canlılara gelişmiş sensörleri ile çarpmadığını anlattı.

Süleyman Demir, robotun fiziksel temizlikle kurtulmanın mümkün olmadığı virüs ve bakterileri mekanda hareket ederek 360 derece yaydığı ışın ile temizlediğini vurguladı.

Robotun, insanların yaptığı sterilizasyon işlemini, uzaktan verilen başlatma komutuyla yerine getiren otonom teknoloji ile geliştirildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığı işlemin herhangi bir aşamasında insan gerekmediği için sıfır risk ile çalışıyor. Robot, insanın bulunmadığı bir ortamda önceden haritalanmış mekana giriş yapıyor ve tam otonom bir şekilde sterilizasyonu gerçekleştirerek şarj istasyonuna geri dönüyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu robot sterilizasyon yaparken odada hiç kimsenin bulunmaması gerekiyor bunun sebebi de UVC dalga boyunun deride ve gözde uzun süreli maruz kalma durumunda zarar oluşturabilmesi. Robot, işlem yaptığı mekana dışarıdan birinin girmesi durumunda bunu algılayarak tüm floresanlarını kapatabiliyor."

- "Halı, perde, yatak örtüsü bile steril"

Robotun gelişmiş haritalandırma yazılımı ile işlem yapacağı tüm alanın haritasını çıkarabildiğini anlatan Demir, sözlerine şöyle devam etti: