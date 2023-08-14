EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Başparmak nasıl yazılır? Başparmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Başparmak nasıl yazılır? Başparmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde yabancı kökenli birçok farklı sözcükle birlikte Türkçe kökene sahip kelime de bulunmaktadır. Başparmak sözcüğü de Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar yabancı kökenli sözcüklerde daha sık yazım hatası yapılsa da Türkçe olan kelimelerde de imla yanlışına rastlanılmaktadır. Dilimizde yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri başparmak kelimesidir. Peki, başparmak nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük sohbetlerde gerekse yazılı iletişimlerde kullanılan sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve yazmak oldukça önemlidir. Özellikle yazışmalarda yapılan en ufak bir hata tüm metinde mana kaymasına sebebiyet verebilmektedir. Dilimizde karşımıza çıkan sözcüklerden biri de başparmak kelimesidir. Başparmak yazımı ile alakalı çelişkiye düşüldüğünde güncel sözlük siteleri arasında bulunan TDK sözlüğü ziyaret edilmektedir. Bu site kelimelerin yazımı konusunda çok iyi bir rehberdir.

Açık öğretim nasıl yazılır? Açık öğretim nasıl yazılır?

Başparmak nasıl yazılır?

Türkçemiz sondan eklemeli bir dil olma özelliğini taşımaktadır. Çoğu sözcük sonuna ek getirilerek kullanılmaktadır. Ancak bunun için dil bilgisi konuları içerisinde yer alan çekim ve yapım ekleriyle birlikte sıfat eklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Başparmak kelimesi sonuna sıfat eki almış sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime aynı zamanda birleşik sözcükler sınıfına da dâhil olmaktadır. Sözcüklerin yazım şeklini öğrenirken anlamlarını da öğrenmemiz gerekir. Bu konuda en doğru bilgileri veren site Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. Bu bağlamda başparmak TDK’ye göre şu manayı taşımaktadır:

  • (İsim) Ellerin ve ayakların son kısmında bulunan parmaklar arasında en kalın olarak parmak, badem parmak.
Osmaneli’ne nasıl yazılır? Osmaneli’ne nasıl yazılır?

Başparmak ayrı mı yazılır?

Dilimizde yer alan bazı sözcüklerin ayrı olarak yazılması bazılarının ise bitişik olarak kullanılması gerekir. Bu noktada sıklıkla hangi kelimenin ayrı hangi kelimenin bitişik yazıldığı konusu gündeme gelir. Bu yüzden başparmak bitişik mi yazılır sorusu yaygın olarak karşımıza çıkar. Bu kelime “baş” sözcüğüyle birleştiği için sıfat tamlaması olarak tabir edilir. Yazım kurallarına göre baş sözcüğü ile birleşmiş kelimeler her zaman bitişik yazılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün “baş parmak” şeklindeki yazımı doğru değildir. Kelimelerin yazımında çelişkiye düşüldüğünde TDK yazım kılavuzu devreye girmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda başparmak doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Başparmak (doğru kullanım)
  • Baş parmak (yanlış kullanım)
On bin nasıl yazılır? On bin nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.