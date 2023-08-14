Başparmak nasıl yazılır? Başparmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük sohbetlerde gerekse yazılı iletişimlerde kullanılan sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve yazmak oldukça önemlidir. Özellikle yazışmalarda yapılan en ufak bir hata tüm metinde mana kaymasına sebebiyet verebilmektedir. Dilimizde karşımıza çıkan sözcüklerden biri de başparmak kelimesidir. Başparmak yazımı ile alakalı çelişkiye düşüldüğünde güncel sözlük siteleri arasında bulunan TDK sözlüğü ziyaret edilmektedir. Bu site kelimelerin yazımı konusunda çok iyi bir rehberdir.

Başparmak nasıl yazılır?

Türkçemiz sondan eklemeli bir dil olma özelliğini taşımaktadır. Çoğu sözcük sonuna ek getirilerek kullanılmaktadır. Ancak bunun için dil bilgisi konuları içerisinde yer alan çekim ve yapım ekleriyle birlikte sıfat eklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Başparmak kelimesi sonuna sıfat eki almış sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime aynı zamanda birleşik sözcükler sınıfına da dâhil olmaktadır. Sözcüklerin yazım şeklini öğrenirken anlamlarını da öğrenmemiz gerekir. Bu konuda en doğru bilgileri veren site Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. Bu bağlamda başparmak TDK’ye göre şu manayı taşımaktadır:

(İsim) Ellerin ve ayakların son kısmında bulunan parmaklar arasında en kalın olarak parmak, badem parmak.

Başparmak ayrı mı yazılır?

Dilimizde yer alan bazı sözcüklerin ayrı olarak yazılması bazılarının ise bitişik olarak kullanılması gerekir. Bu noktada sıklıkla hangi kelimenin ayrı hangi kelimenin bitişik yazıldığı konusu gündeme gelir. Bu yüzden başparmak bitişik mi yazılır sorusu yaygın olarak karşımıza çıkar. Bu kelime “baş” sözcüğüyle birleştiği için sıfat tamlaması olarak tabir edilir. Yazım kurallarına göre baş sözcüğü ile birleşmiş kelimeler her zaman bitişik yazılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün “baş parmak” şeklindeki yazımı doğru değildir. Kelimelerin yazımında çelişkiye düşüldüğünde TDK yazım kılavuzu devreye girmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda başparmak doğru yazılışı şu şekildedir: