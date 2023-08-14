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Açık öğretim nasıl yazılır? Açık öğretim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları arasında yazım kuralları oldukça önemlidir. Dilimizde yer alan sözcüklerle kendimizi doğru bir biçimde ifade edebilmemiz için ilk olarak kelimelerin doğru yazımını bilmemiz gerekir. Yazım hatası yapılan kelimeleri düzeltmeden kullanmaya devam ettiğimizde ortaya anlamı net olmayan cümleler çıkar. Yazımında yaygın olarak hata yapılan kelimelerden biri de açık öğretim sözcüğüdür. Peki, açık öğretim nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşma dilinde ve yazışmalarda açık öğretim sözcüğünü çok sık kullanırız. Bu kadar fazla kullanılmasına rağmen açık öğretim yazımı konusunda yine de hata yaparız. Bu hatanın asıl sebebi kelimeleri detaylı bir şekilde araştırmadan kullanmamızdan kaynaklıdır. Sözcüklerin hem yazımını hem de söyleniş tarzlarını doğru bir şekilde öğrenmek için sözlük sitelerinden yararlanmamız gerekir. Kelimelerin doğru yazımıyla alakalı en net bilgiyi veren sitelerin başında TDK sözlüğü gelmektedir.

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Açık öğretim nasıl yazılır?

Türkçemiz sözcük yönünden epey geniş bir hazneye sahiptir. Her sözcüğün yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Kimi kelimeler ayrı yazılırken kimi sözcükler ise birleşik olarak kullanılır. Hangi kelimenin bitişik, hangi kelimenin ayrı yazıldığını öğrenmenin en kolay yolu yazım kurallarını bilmektir. Bu kuralları detaylı bir şekilde anlatan birçok farklı site bulunmaktadır. Ancak günümüzde en sık ziyaret edilen site Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu olarak bilinen sözlük sitesidir. Bu site üzerinden yazımında kararsız kalınan her kelime kolay bir şekilde aranabilir. Buna ek olarak kelimelerin manaları da öğrenilebilir. Bu bağlamda açık öğretim TDK’ye göre anlamı şöyledir:

  • (İsim/Eğitim) Eğitimde görülecek olan derslerin televizyon, radyo gibi araçlarla yayınlanmasını sağlayan ya da ders kitaplarının posta aracılığıyla ilgili kişilere ulaşmasına olanak tanıyan öğrenim şekli.
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Açık öğretim ayrı mı yazılır?

Açık öğretim kelimesi mana yönünden bir eğitim şeklini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu sözcük pek çok farklı yerde yanlış yazım biçimiyle karşımıza çıkar. Bu yüzden yazımıyla ilgili sıklıkla açık öğretim bitişik mi yazılır sorusu gündeme gelir. Yazım kuralları içerisinde yer alan birleşik sözcükleri konusu tamda bu noktada bizlere yardımcı olmaktadır. Birleşik sözcükler konusuna göre durum, olgu ya da olay ifade eden kelimelerden biriyle kullanılan sözcükler her daim ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Yani açık öğretim kelimesi her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Kısaca açık öğretim doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Açık öğretim (doğru kullanım)
  • Açıköğretim (yanlış kullanım)
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