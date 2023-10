On bin nasıl yazılır? On bin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Bazı sayıların yazım şeklinin birleşik olması gerekirken bazılarının ise ayrı yazılması kuralı mevcuttur. Bu kurala uyulmadığında ve yanlışlık yapıldığında yazılan metinlerde mana bozukluğu meydana gelmektedir. Kelimelerin yazımı kadar sayıların yazımında da yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır. Bu sayılardan biri de on bin sayısıdır. On bin sözcüğü cins ad olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğü herhangi bir noktalama işaretiyle ayırmak da yapılan hatalar arasındadır.

On bin nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz için seçtiğimiz sözcükleri de doğru olarak yazmamız önemlidir. Dilimizde en sık yapılan yanlışlardan ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerdir. Kimi sözcüklerin ayrı kimi sözcüklerin belirli kurallar baz alınarak ayrı yazılması gerekmektedir. On bin kelimesi de yazımında sıklıkla kararsız kalınan ve çoğunlukla yanlış yazılan sözcüklerden biridir. On bin yazımı hususunda tereddüt edildiğinde online hizmet sunan sözlük sitelerinden yardım alınabilir. Bu sözlük siteleri arasında öne çıkan site ise Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu olarak da bilinen sözlük sitesidir. On bin TDK’ye göre birleşik kullanılmaması gereken sözcüklerden biridir. Sayı olarak yazıldığında 10.000 şeklinde yazılmalıdır. Ancak bu yazım biçimi dışında 10 bin şeklindeki yazımı da kullanılmaktadır.

On bin ayrı mı yazılır?

On bin sözcüğü dokuz bin dokuz yüz doksan dokuzdan sonraki sayıyı ifade etmek için kullanılmaktadır. On tane bin sayısından meydana gelmektedir. Bu sözcükle alakalı yaygın olarak yazım hatasına düşülmektedir. Bu yüzden birçok kullanıcı on bin bitişik mi yazılır konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. On bin sözcüğünün nasıl yazıldığına dair en doğru bilgiyi veren siteler arasında Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesi karşımıza çıkar. Bu yazım kılavuzu sitesinde bulunan bilgilere göre bu sayı “on bin” şeklinde yazılmalıdır. Yani bu sayının “onbin” olarak birleşik kullanılması doğru değildir. İki ayrı sözcükten meydana gelen sayılar her daim ayrı yazılmaktadır. Buna göre on bin doğru yazılışı şu şekildedir: