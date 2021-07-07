Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor:

EDİRNE (AA) - Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan merhum babası Recep Gürbüz'ün yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek için altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nı ziyaret eden Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında gerçekleşen Kırkpınar güreşlerinde başpehlivan olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle 2020'de güreşlerin yapılamadığını anlatan Gürbüz, "Bu hem bizleri hem güreş camiasını üzdü. Bu yıl güreşler yapılmaya başlandı. Bir kaç güreş yapıp buraya geldik. Çok iyi hazırlandım. İnşallah bu yılda başpehlivan olmak istiyorum. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Ekip olarak hep beraber hazırız. Artık gerisi Allah'ın kısmeti." dedi.

Salgının tüm güreş camiasını etkilediğini anlatan Gürbüz, bir yıl güreşten ayrı kalmanın tüm güreşçiler gibi kendisini de çok üzdüğünü vurguladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını ifade eden Gürbüz, "Tabi salgın biraz hızımı kesti. Ama tekrardan hazırım. Altın kemeri alıp memleketime öyle gitmek istiyorum."dedi.

- "Babamın yarım kalan bir hikayesi var"

Gürbüz, merhum babası Recep Gürbüz'ün 1988 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduğunu anlattı.

Babasının en formda olduğu yıllarında rahatsızlığı nedeniyle güreşlere katılamayarak, vefat ettiğini söyleyen Gürbüz, "Babamın yarım kalan bir hikayesi var. Altın kemerin ebedi sahibi olarak babamın o yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyorum. Ona armağan edeceğim inşallah." dedi.

2019 yılının başpehlivanı Gürbüz, 2021 ve 2022 yılında başpehlivanlığı kazanırsa, altın kemerin daimi sahibi olacak.

