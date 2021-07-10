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Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da baygınlık geçirdi

10.07.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da baygınlık geçirdi

Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti.

Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

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Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (AA)

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