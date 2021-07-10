EURO 2020'de İtalyanların Cüneyt Çakır şaşkınlığı!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır EURO 2020'de üç maçta düdük çalmış, yönetimiyle otoritelerin beğenisini kazanmıştı. Ancak şaşırtan bir kararla Çakır ve ekibi finallerde maç alamadı.

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun üçlüsü grup aşamasında Macaristan-Portekiz ve Ukrayna-Avusturya maçlarında görev aldı. Tecrübeli hakem, son 16 turunda uzatmalara giden Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında yönetimiyle takdir toplamıştı.

Çeyrek final maçları öncesi Çakır ve ekibi atama beklemek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet edilmişti. Ancak daha sonra 44 yaşındaki hakeme şok bir kararla maç verilmemişti.

EURO 2020'de Wembley'de 11 Temmuz pazar günü saat 22.00'de İtalya ile İngiltere arasında final oynanacak ve şampiyon belli olacak. İngiltere, Danimarka'yı tartışmalı penaltı kararıyla 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

İngiltere ile oynanacak final maçı öncesi İtalyan basınından Cüneyt Çakır yorumu geldi. İtalyanlar, dev final öncesinde hakem atamaları ile ilgili de kaygılarını dile getiriyorlar.

Çizme basını, Danimarka maçında İngilizlere penaltı hediye edildiğini savundu. Haberde penaltıya hükmeden Danny Makkelie gibi final maçına atanan Bjorn Kuipers'in de Hollandalı olmasının altı çizildi.

İtalyan basınında final maçı için favori hakemin Cüneyt Çakır olduğu belirtildi.

"CEFERIN, ÇAKIR'DAN HOŞLANMIYOR"

Haberde FIFA kokartlı hakemimizin turnuva tecrübesinden bahsedildi. UEFA Başkanı Ceferin'in ise Çakır'dan hoşlanmadığı, Kuipers tercihinde bulunulduğuna işaret edildi.

MEŞE'DEN "ÇAKIR, CEFERIN'E TAKILDI" İDDİASI

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe "Çakır Ceferin'e takıldı" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında; "Çakır, 'yola devam eder dedik, umutlandık' fakat kesin dönüş yaptı, tıpkı onun gibi biz de şaşırdık! Anımsayın, EURO 2020 grup elemelerindeki Slovenya-Avusturya maçını yönetmişti Çakır. Bu erken dönüşün temelinde Slovenya'nın yenilgisinin yattığına dair iddialar var" ifadelerini kullanmıştı.



