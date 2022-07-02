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Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

02.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Okulu: -"Tempomuzu biraz daha artırdık, hiçbir sakatlığım yok. Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak" - Recep Kara: -"Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak"

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

Başpehlivanlar Er Meydanı'nda kura çekiminin ardından güreşleri değerlendirdi.

Başpehlivan Orhan Okulu, yaptığı açıklamada, 7-8 aylık kış sezonunda haftanın 6 günü antrenman yaparak Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar'a gelmeden önce 20 günlük kamp yaptıklarını belirten Okulu, "Tempomuzu biraz daha artırdık, hiçbir sakatlığım yok. Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak." dedi.

Başpehlivan Recep Kara da yeni tip koronavirüs salgınının 2 yıldır güreşleri de etkilediğini ifade etti.

Salgının ardından bu yıl güreşseverlerin ata sporunu izlemeye geldiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Seyircimiz tribünleri doldurdu. Biz de bunun coşkusunu yaşıyoruz. Er Meydanı tarihi yaşattığımız bir mekan. Bizim için manevi değeri yüksek. Bu yıl 40 yaşıma geldim. Kırkpınar'da 19. senem. Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak. Bu yıl Ali Gürbüz kardeşimizin de kemer senesi. Daha önce 2009 yılında kemeri kaybetmiştim. Kırkpınar bu sene sürprizlere gebe. Tüm çalışan kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'ı yukarılara çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Gelecek nesillerin Kırkpınar'da aldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıyacağını vurgulayan Yeşil, "Biz de onlara destek vererek mücadelelerini izleriz. Tüm rakiplerime başarılar dilerim." diye konuştu.

2005 yılında başpehlivanlığı kazanan Şaban Yılmaz da 45 yaşına geldiğini, bu sene de iddialı olduğunu belirterek, "Netleşmiş bir şey yok ama bu sene son senemiz. Bütün başpehlivan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

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