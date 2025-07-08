SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Başpehlivanlık ünvanını kazandı, babasının mezarını ziyaret etti

Edirne'de düzenlenen 664'üncü Kırpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisindeki birinciliğiyle başpehlivanlığa yükselen Celal Bayar Çilenker (23), Antalya'nın Serik ilçesinde babasının mezarını ziyaret etti.

Başpehlivanlık ünvanını kazandı, babasının mezarını ziyaret etti
Berker İşleyen

Güreşe yönlendiren babasını 1 yıl önce defnederken, başpehlivan olacağının sözünü veren Çilenker, mezarlıkta madalyasıyla başarısının gururunu yaşadı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Serik Belediyespor güreşçisi Celal Bayar Çilenker, 664'üncü Kırpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde birinci oldu. Başpehlivanlığa yükselen Çilenker'in başarısı memleketi Serik ilçesinde coşkuyla karşılandı. İlçeye gelen Çilenker, 1 yıl önce vefat eden babasına verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadı.

MADALYASIYLA BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Merkez Mahallesi Mezarlığı'na kardeşi Ramazan ve aynı turnuvada minik boyda birinci olan amcasının oğlu Ferit ile gelen Celal Bayar Çilenker, babasının mezarı başında dua etti. Madalyasıyla mezarlık ziyaretini gerçekleştiren Celal Bayar Çilenker, gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olmayı hedeflediğini söyledi.

HEDEF ALTIN KEMER

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a, güreş ağası iş insanı Veli Demir'e desteğinden dolayı teşekkür eden Çilenker, "Edirne'de başaltı boyda birinci oldum. Rahmetli babama vermiş olduğum bir söz vardı. Onu gururlandırdığıma, mezarında rahat uyuduğuna inanıyorum. Her pehlivan gibi benim de hedefim başpehlivanlık ve sonra kemer. Başpehlivan oldum, sıra altın kemer almak" dedi.

'BABAMIN EMEKLERİNİ BOŞA ÇIKARMADIM'

Babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında güreşe başladığını anlatan Çilenker, şunları söyledi:

"Babam, kardeşimle beni güreşe yönlendirdi. Kardeşim Ramazan Çilenker ile güreşin içerisindeyim. Ustam Hüseyin Demir ile inandık, çalıştık. Geçen yıl babam vefat etti. Mezara defnederken, 'Sana söz baba, başpehlivan olacağım' dedim. Sözümü tuttuğuma inanıyorum. Babamın emeklerini boşa çıkarmadım. Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi başarılı olmak istiyorum. Son katıldığım turnuva öncesi bana destek olan Mehmet Yeşil Yeşil'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemde büyük emeği olan babamdan Allah razı olsun. Ömrüm yettiği sürece güreşmeye devam edeceğim."

Çilenker'in anneannesi Hatice Gür torununun başarısından dolayı ailece çok mutlu olduklarını söyledi. Çilenker'in annesi Türken Çilenker ise "Oğlum Celal'in başpehlivan olmasına çok sevindim. Bugünü çok bekledik. Babası muradına eremedi. Evladım başpehlivan olarak bizleri mutlu etti" dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ziya Erdal’dan Sivasspor’a veda!Ziya Erdal’dan Sivasspor’a veda!
Mesut Özil, dünya çapında futbolcular yetiştirmeyi hedefliyorMesut Özil, dünya çapında futbolcular yetiştirmeyi hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Fenerbahçe'de 3 imza birden! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de 3 imza birden! Resmen açıklandı

F.Bahçe takımda istemiyordu! Eski takımı talip oldu

F.Bahçe takımda istemiyordu! Eski takımı talip oldu

TFF yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....

TFF yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.