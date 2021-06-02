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Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak: Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan!

02.06.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok komedi dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Giray Altınok'un sosyal medyada yarattığı sanal karakterler dizi oluyor. Dünyada bir ilk olarak denenen yapımlardan biri olan, Krallık 101’den uyarlanan Prens dizisinin başrollerinde yer alacak oyuncular belli oldu.

Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak: Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan!

Tut Sözünü, Bize Müsade ve Aykut Enişte gibi yapımlarda imzası olan Oyuncu ve senarist Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan Krallık 101’den uyarlanan Prens dizisinin yapımcılığını MGX Film’in üstleneceği açıkladı. Öte yandan bir ilke imza atılan yapımın yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen oturacak.

İKİ BAŞARILI OYUNCU BİR DİZİDE

Çıkış öyküsüyle epey dikkat çeken 'Prens' dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen dizide Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yanı sıra Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta oyuncular da olacak. Komedi türünde olacak dizinin bir dijital platforma yayınlanacağı belirtiliyor.

Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan! Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak

DÜNYADA BİR İLK OLMA YOLUNDA

Sanal karakterlerden uyarlanan dizinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonunun çekimleri tamamlandı. Yapım şirketinin sahibi olduğu Türkiye’nin ilk sanal stüdyosunda çekilen dizi, dünyada tamamı bu teknikle çekilen ilk dizi olacak.
Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan! Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan gibi iki güçlü kadın oyuncunun yer aldığı dizinin hikayesi ise şu şekilde: "Küçük bir ülkenin kralı olan baş karakter bir yandan komşu ülkelerle uğraşırken bir yandan da tuhaf aile bireyleriyle baş etmeye çalışacak."

Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan! Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak

SANAL PRODÜKSİYON NEDİR?

Farklı mekanlarda farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir arada tek seferde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor. Oluşturulan sanal mekânlar üzerinde yüksek kalitede görseller üretilerek oyunculara ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyimi yaşatılıyor. Belli başlı dizilerin çekimde faydalanılan bu teknik sayesinde ise prodüksiyon süresini de kısıtlamış oluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Çağdaş Onur Öztürk
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