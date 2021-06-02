Giray Altınok’un Prens dizisi tarih yazacak: Başrollerde Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan!

Tut Sözünü, Bize Müsade ve Aykut Enişte gibi yapımlarda imzası olan Oyuncu ve senarist Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan Krallık 101’den uyarlanan Prens dizisinin yapımcılığını MGX Film’in üstleneceği açıkladı. Öte yandan bir ilke imza atılan yapımın yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen oturacak.

İKİ BAŞARILI OYUNCU BİR DİZİDE

Çıkış öyküsüyle epey dikkat çeken 'Prens' dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen dizide Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yanı sıra Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta oyuncular da olacak. Komedi türünde olacak dizinin bir dijital platforma yayınlanacağı belirtiliyor.

DÜNYADA BİR İLK OLMA YOLUNDA

Sanal karakterlerden uyarlanan dizinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonunun çekimleri tamamlandı. Yapım şirketinin sahibi olduğu Türkiye’nin ilk sanal stüdyosunda çekilen dizi, dünyada tamamı bu teknikle çekilen ilk dizi olacak.



PRENS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan gibi iki güçlü kadın oyuncunun yer aldığı dizinin hikayesi ise şu şekilde: "Küçük bir ülkenin kralı olan baş karakter bir yandan komşu ülkelerle uğraşırken bir yandan da tuhaf aile bireyleriyle baş etmeye çalışacak."