Spiker Ela Rümeysa Cebeci içini döktü: "Nefsimle yüzleştim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan Cebeci, Nisan ayında ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.

Tahliye sonrası sessizliğini koruyan Cebeci X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. "Kendi hatalarımla yüzleştim. Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim" diyen spiker Ela Rümeysa Cebeci "İçeride Tutamadıklarım" notuyla yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İçeride: İnsan En Çok Kendisiyle Sınanır. Bazı yolculuklar kilometrelerle ölçülmüyor.

Benim en uzun yolculuğum, birkaç metrekarenin içinde kendime doğru oldu. İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum.

Yanılmışım. Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş.

"DEMİR KAPILAR SADECE BEDENİNİZİ SINIRLAR"

İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle. Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar. Nefsiniz ise karakterinizi. Aynı ateş, birini küle çevirir; birini çeliğe. Farkı belirleyen şey, yaşadıkları değil; yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır. İnsan en çok, kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir.

İçeride en çok şunu düşündüm: Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır. Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu anladım."