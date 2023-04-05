Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’nın paylaştığı “Özür Dilerim” filminin fragmanı paylaşıldı

İbrahim Büyükak’ın Erkin’i, Oğuzhan Koç’un kardeşi Koray’ı ve Gizem Karaca’nın da Erkin’in eski nişanlısı Merve’yi canlandırdığı Özür Dilerim filmi İbrahim Büyükak’ın kaleminden çıktı. Senaryosunu yaza Büyükak aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturdu. 14 Nisan’da Disney Plus’ta gösterime girecek filmin paylaşılan fragmanı hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN KONUSU

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.



