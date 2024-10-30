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  4. Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü" filminin fragmanı yayınlandı! Geri sayım başladı

Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü" filminin fragmanı yayınlandı! Geri sayım başladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 17:34
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Mehmet Eroğlu’nun aynı isimli roman serisinden uyarlanan "10 Gün" üçlemesi serisinin son filmi "Meraklı Adamın 10 Günü" için geri sayım başladı. Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü" filminin fragmanı paylaşıldı ve vizyon tarihi de 7 Kasım olarak açıklandı.

Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı "Meraklı Adamın 10 Günü" filminin fragmanı yayınlandı! Geri sayım başladı

Mehmet Eroğlu ve Damla Serim’in birlikte kaleme aldığı serinin final filmi "Meraklı Adamın 10 Günü" için yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturdu. Üçlemenin başrolündeki Nejat İşler’e, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik, İlayda Akdoğan, Şenay Gürler, Cem Uslu, Sezer Arıçay, Onur Gürçay, Hazal Subaşı ve daha pek çok güçlü isim eşlik etti.

Serinin son filminin fragmanı Netflix Türkiye'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından, "İyi, kötü, şimdi de meraklı. Üçlemenin son filmi Meraklı Adamın 10
Günü 7 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU

45,

Sadık, edebiyat merakının peşine takılıp ortadan kaybolan yalnız bir kadını aramaya koyuluyor ve kendisini güçlü şirket patronlarından internet fenomenlerine uzanan karmaşık bir topluluk ağının içerisinde buluyor. Geçmişte olduğu gibi bu hikayede de Sadık, tüm sorularına yanıt bulmadan durmaya niyetli değil.

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Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler
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