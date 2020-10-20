YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında soruşturma

Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında soruşturma

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.10.2020 12:55 | Son Güncelleme

Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında soruşturma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş'ın, dün partisinin il binasından çıkarken kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu değerlendirildi.

Başsavcılık, Tosun hakkında, soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Bir grup partiliyle dün HDP İl Başkanlığı binasına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmiş, bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, olayın büyümesini polisler önlemişti.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Mardin’in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Mardin’in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi
Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi
Kaymakam Turgay Ünsal’dan Çarşamba Pazarı için müjdeli haber
Kaymakam Turgay Ünsal’dan Çarşamba Pazarı için müjdeli haber

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:09
İkindi
15:13
Akşam
17:42
Yatsı
18:58
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'den HDP ile terör örgütü PKK'ya tepki
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'den HDP ile terör örgütü PKK'ya tepki
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Ev Hanımıydı Patron Oldu, 7 Kişiyi İstihdam Ediyor
Ev Hanımıydı Patron Oldu, 7 Kişiyi İstihdam Ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.