Başsavcılıktan Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Bozkır'la ilgili açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki soruşturma işlemlerinin emniyette sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Hablemitoğlu'nun 2002'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın faillerinden olduğu değerlendirilen şüpheli Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.

Ukrayna'da 10 Temmuz 2019'da yakalanan Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin taleplerde bulunulduğu anımsatılan açıklamada, Ukrayna adli makamlarınca 18 Aralık 2020'de zanlının iadesine karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, Bozkır'ın, hakkındaki iade kararı yasal olarak kesinleşmeden Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçtığı belirtildi.

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen Bozkır'ın bugün Başsavcılık emriyle gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



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