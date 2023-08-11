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Baştan başa nasıl yazılır? Baştan başa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin bir dil olan Türkçede yabancı kökenli kelimeler ile birleşik sözcüklerin yanı sıra ikilemeler de mevcuttur. Bu ikilemelerin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği ise pek çok kişi tarafından merak edilir. Bir ikileme olan baştan başa da doğru yazılışı sıklıkla araştırılan ifadelerdendir. Bu ikilemenin anlamı, türü ve doğru yazılışı hakkında bilgi edinilmesi için ise TDK kapsamındaki açıklamalara göz atılabilir.

Türkçe ikilemelerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi amacıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na başvurulmalıdır. Bu kaynakta yer alan bilgiler sayesinde baştan başa ikilemesinin nasıl kullanılması gerektiği anlaşılabilir. Baştan başa doğru yazılışı hakkında bilgi aktarıldıktan sonra ise bu sözcüğün türü ve anlamı üzerine açıklama yapılabilir. Böylelikle baştan başa ikilemesinin temel anlamlarıyla doğru bir şekilde kullanılması mümkün olur.

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Baştan başa nasıl yazılır?

Türkçede yaygın olarak kullanılan birleşik sözcükler ile yabancı kökenli kelimelerin yanı sıra ikilemelerin doğru yazılışları da sıklıkla araştırılır. Bu nedenle zarf görevinde kullanılan ikilemeler arasındaki baştan başa kalıbının doğru yazılışı hakkında da açıklama yapılmalıdır. Söz edilen ikilemenin baş sözcüğüne farklı ekler getirilerek yinelenmesiyle oluşturulduğu görülür. Ancak bu ikilemenin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği konusunda genellikle karışıklık yaşanır.

TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak "Baştan başa ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt verilmesi gerekir. Türkçede ikilemeler ayrı olarak yazılırken baştan başa sözcüğü de bu kapsamda yer alır. TDK kapsamındaki bilgiler arasında da isim durum ekleri ve iyelik ekleriyle oluşturulan ikilemelerin ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilir. Sunulan bu bilgiler çerçevesinde doğru ve yanlış olan baştan başa yazımı aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

  • Baştan başa (doğru yazılışı)
  • Baştanbaşa (yanlış yazılışı)
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Baştan başa bitişik mi yazılır?

Türkçede zarf olarak kullanılan ikilemelerden olan baştan başa bitişik olarak yazılmamalıdır. Çünkü baştan başa TDK tarafından yazılı dilde ayrı olarak kullanılması gerektiği belirtilen bir ikilemedir. Buna ek olarak baştan başa sözcüğünün ne anlama geldiği ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı da merak edilir. Bu bağlamda TDK güncel sözlüğü üzerinden araştırma yapılarak baştan başa ikilemesinin temel anlamları ve yer aldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Baştan başa (zarf): Tamamen:

    • Dün katıldığımız kutlama baştan başa başarılı bir organizasyon örneğiydi.
  2. Baştan başa (zarf): Bir uçtan bir uca, başından sonuna kadar; baştan aşağı, baştan sona, serapa:
    • Sahil kasabasının sokakları baştan başa şirin kafelerle doluydu.
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