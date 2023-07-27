Ak zambak nasıl yazılır? Ak zambak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bitki isimlerinin doğru yazılışlarına yönelik olarak bilgi edinilmesi için TDK tarafından açıklanan bilgiler incelenmelidir. Ak zambak sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu ve yakın zamanda değişip değişmediği de bu sayede açıklanabilir. Zambak adı verilen süs bitkisinin diğer ismi olan ak zambak, boyu yaklaşık olarak 90-100 santimetreyi bulan bir çiçeği temsil eder. Top zambak sözcüğü ile de eş anlamlı olan bu kelimenin birleşik yapıda olması ise ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiğinin sorgulanmasına yol açar. Bu konunun açıklığa kavuşturulması için ise TDK güncel çevrim içi sözlüğüne göz atılmalıdır.

Ak zambak nasıl yazılır?

Türkçe birleşik kelimeler arasında pek çok bitki isminin de yer aldığı söylenebilir. Bu bitki isimlerinin birleşik yapıda olanlarına dair en çok merak edilen husus ise yazım kurallarına yöneliktir. "Ak zambak ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı da bu bağlamda ele alınmalı ve TDK tarafından yapılan son açıklamalara göre incelenmelidir. Ak zambak yazımı iki ayrı kelimeden oluşur. Ak zambak TDK güncel çevrim içi sözlüğü kaynak alındığı zaman ak zambağın zambak bitkisinin diğer adı olduğu görülür. Dolayısıyla "Ak zambak bitişik mi yazılır?" sorusuna verilmesi gereken doğru yanıt "hayır" olmalıdır.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan güncellemelerin gündeme taşınması neticesinde pek çok kişi tarafından belli başlı sözcüklerin doğru yazılışlarının araştırıldığı görülür. Söz edilen sözcükler arasında yer alan ak zambak da bitki türlerinden birinin adıyla oluşturulan ifadelerdendir. Ak zambak doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Yani bu sözcük yazılı dilde kullanılırken ak ve zambak kelimeleri arasında boşluk bırakılmalıdır. Zambak ile aynı anlama gelen Arapçadan Türkçeye ödünçlenen bu sözcüğün yazılı dildeki doğru ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ak zambak (Yeni kullanım)

Akzambak (Eski kullanım)

Ak zambak ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumuna ait olan güncel çevrim içi sözlüğe başvurulduğu zaman ak zambağın zambak ile aynı anlama geldiği görülür. Yani zambakgillerden olan, 90-100 santimetre kadar uzayabilen, iri ve güzel bir çiçeği bulunan çok yıllık süs bitkisine ak zambak adı verilir. Bu süs bitkisinin diğer isimleri arasında top zambak da yer alır. Ak zambak sözcüğünün doğru yazılışına yönelik olarak yapılan araştırmaların artış göstermesinin temel nedeni ise TDK tarafından yapılan güncellemelerdir. Bu sözcüğün önceden bitişik olarak yazılsa da güncel açıklamalara göre ayrı şekilde kullanılması gerektiği hatırlatılmalıdır.