Hasır altı nasıl yazılır? Hasır altı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Başta öğrenim gören öğrenciler olmak üzere herkesin bir vatandaşlık görevi olarak yazım kurallarına hakim olup, mutlaka dikkat etmesi gerekir. Kelimelerin doğru yazılışları için faydalanılacak birçok kaynak mevcuttur. Günümüz teknoloji çağında internet ortamında yazım kılavuzlarına ulaşmak son derece kolaydır. İnternet üzerinde bulunan bütün sözlükler Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarını esas alarak yayımlanır. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlüğü 12. baskısı ile birlikte birçok kelimenin yazım biçimi güncellendi. Bu kelimeler arasında birleşik kelimeler de yer alıyor. İnternette en çok araştırılan kelimelerden biri olan hasır altı kelimesinin yeni yazım şekli de merak edilen kelimeler arasında yer alıyor.

Hasır altı nasıl yazılır?

Hasır altı TDK Sözlük'te Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek” anlamında, hasır altı etmek deyiminde söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle "hasıraltı" biçiminde yazılır. TDK güncellemesinden önce kelimenin bu yazım biçimi doğruydu. Ancak yeni yazım kurallarına göre bazı birleşik kelimelerin de yazım şekli değişti. Buna göre hasır altı yazımı ayrı olması gereken kelimeler arasında yer aldı. Kelimenin "hasıraltı" biçiminde yazımı artık imla hatası olarak kabul edilecek.

Sözcüklerin doğru bir biçimde yazılmasına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu sayede hem Türkçe korunarak etkin bir şekilde kullanılabilir hem de anlamı bir iletişim kurulabilir. Türkçenin gelişmesi ve korunmasında görevli Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzları sayesinde su altı vb. sözcüklerin doğru yazım şekilleri öğrenilebilmektedir. Birçok sözlük ise TDK kurallarını esas alır.

Hasır altı bitişik mi yazılır?

Türkçede yer alan pek çok kelime grubu bulunur. Birleşik kelimeler de bunlardan biridir. Bu kelimelerin anlamlarına göre ayrı ve bitişik yazılması gerekir. Ancak pek çok kişi birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda tereddüt yaşayabilir. Özellikle kelimelerin yazım biçimi güncellenince "Hasır altı ayrı mı yazılır?" sorusu sorulmaya başlandı.Yeni yazım kurallarına göre hasır altı kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Hasır altı doğru yazılışı şu şekildedir: