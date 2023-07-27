EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Hasır altı nasıl yazılır? Hasır altı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hasır altı nasıl yazılır? Hasır altı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin ve şemsiyesinin altında birçok sözlük grubu barındıran bir dildir. Bu kelime grupları içerisinde, iki kelimenin birleşerek yeni bir sözcük meydana getirdiği kelimeler de mevcuttur. Yazım kurallarına dikkat etmeye çalışan kişilerin en çok araştırdığı konu bu tür kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğidir. TDK’nin yazım kılavuzlarını güncellemesiyle birlikte bazı birleşik kelimelerin yazılışları da değişti. Peki hasır altı nasıl yazılır?

Başta öğrenim gören öğrenciler olmak üzere herkesin bir vatandaşlık görevi olarak yazım kurallarına hakim olup, mutlaka dikkat etmesi gerekir. Kelimelerin doğru yazılışları için faydalanılacak birçok kaynak mevcuttur. Günümüz teknoloji çağında internet ortamında yazım kılavuzlarına ulaşmak son derece kolaydır. İnternet üzerinde bulunan bütün sözlükler Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarını esas alarak yayımlanır. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlüğü 12. baskısı ile birlikte birçok kelimenin yazım biçimi güncellendi. Bu kelimeler arasında birleşik kelimeler de yer alıyor. İnternette en çok araştırılan kelimelerden biri olan hasır altı kelimesinin yeni yazım şekli de merak edilen kelimeler arasında yer alıyor.

Marmaraereğlisi nasıl yazılır? Marmaraereğlisi nasıl yazılır?

Hasır altı nasıl yazılır?

Hasır altı TDK Sözlük'te Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek” anlamında, hasır altı etmek deyiminde söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle "hasıraltı" biçiminde yazılır. TDK güncellemesinden önce kelimenin bu yazım biçimi doğruydu. Ancak yeni yazım kurallarına göre bazı birleşik kelimelerin de yazım şekli değişti. Buna göre hasır altı yazımı ayrı olması gereken kelimeler arasında yer aldı. Kelimenin "hasıraltı" biçiminde yazımı artık imla hatası olarak kabul edilecek.

Sözcüklerin doğru bir biçimde yazılmasına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu sayede hem Türkçe korunarak etkin bir şekilde kullanılabilir hem de anlamı bir iletişim kurulabilir. Türkçenin gelişmesi ve korunmasında görevli Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzları sayesinde su altı vb. sözcüklerin doğru yazım şekilleri öğrenilebilmektedir. Birçok sözlük ise TDK kurallarını esas alır.

Yeşil biber nasıl yazılır? Yeşil biber nasıl yazılır?

Hasır altı bitişik mi yazılır?

Türkçede yer alan pek çok kelime grubu bulunur. Birleşik kelimeler de bunlardan biridir. Bu kelimelerin anlamlarına göre ayrı ve bitişik yazılması gerekir. Ancak pek çok kişi birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda tereddüt yaşayabilir. Özellikle kelimelerin yazım biçimi güncellenince "Hasır altı ayrı mı yazılır?" sorusu sorulmaya başlandı.Yeni yazım kurallarına göre hasır altı kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Hasır altı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Hasıraltı (Eski kullanım)
  • Hasır altı (Güncel kullanım)
Sulhsever nasıl yazılır? Sulhsever nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Yeni karar Resmi Gazete'de! Yeni karar Resmi Gazete'de!
Merakla bekleniyordu! ÖSYM duyurduMerakla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk tdk yazım kılavuzu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.