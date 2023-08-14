Başyazar nasıl yazılır? Başyazar ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir birleşik sözcüğün bitişik mi ayrı olarak mı yazılması gerektiği üzerine açıklama yapılabilmesi için bu ifadenin hangi kelimelerden oluştuğuna göz atılmalıdır. Başyazar sözcüğünün de baş sözüyle oluşturulan bir sıfat tamlaması olduğu düşünüldüğü zaman bu kelimenin nasıl yazıldığı daha net bir şekilde anlaşılır. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler de bu birleşik kelimenin doğru yazılışının nasıl olması gerektiğinin açıklanmasını kolaylaştırır. Bu ifadenin yer aldığı cümle örneklerine göz atan kişiler ise doğru başyazar yazımını ezberleyebilir.

Başyazar nasıl yazılır?

Türkçede baş sözcüğüyle oluşturulduğu görülen pek çok birleşik sözcük mevcuttur. Bu birleşik sözcükler arasında yer alan başyazar da nasıl yazılması gerektiği hakkında araştırma yapılan ifadelerdendir. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak "Başyazar ayrı mı yazılır?" diyen kişilere anlaşılır açıklamalar aktarılmalıdır. Bir gazete ya da derginin başyazılarını yazan kişi olarak tanımlanan başyazar sözcüğü bitişik şekilde yazılmalıdır. Bu sözcüğün bitişik olarak yazılmasının temel nedeni ise baş sözcüğüyle oluşturulan bir sıfat tamlaması olmasıdır.

Başyazar TDK tarafından bitişik olarak yazılması gereken birleşik sözcükler kategorisine dahil edilmiştir. Bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması için baş ile yazar kelimeleri arasında boşluk bırakılmaması gerekir. İncelenen sözcüğün doğru ve yanlış yazılışını tam olarak kavramak isteyen kişiler aşağıdaki kullanımlara göz atabilir:

Başyazar (doğru yazılışı)

Baş yazar (yanlış yazılışı)

Başyazar bitişik mi yazılır?

Baş sözcüğüne yazar kelimesinin eklenmesiyle birlikte oluşturulan bir sıfat tamlaması olan başyazar bitişik şekilde yazılır. Dolayısıyla başyazar doğru yazılışı ayrı değil, bitişik şekilde olmalıdır. Başmuharrir ve sermuharrir sözcükleriyle eş anlamlı olan başyazar kelimesi bir isim sözcüğü olarak kullanılır. Bu sözcüğün yazılı dilde baş yazar şeklinde ayrı olarak kullanılması ise yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açar. Ele alınan sözcüğün doğru yazılışını pekiştirmek isteyen kişiler için TDK tarafından onaylanan başyazar yazımını temsil eden örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: