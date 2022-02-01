BAT Samsun fabrikası, "İyi Su Yönetimi Standardı-AWS" sertifikasını aldı

İSTANBUL (AA) - BAT Samsun fabrikası, dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından "İyi Su Yönetimi Standardı- AWS" sertifikası almaya hak kazandı.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik yatırımlarına devam ediyor.

Bu çerçevede 520 bin metrekare alana kurulu BAT Samsun fabrikası, iyi su yönetimi performansını yönlendiren, takdir eden ve ödüllendiren ve uluslararası bir standart olan "İyi Su Yönetimi Standartı-AWS" yükümlülüklerini yerine getirerek, denetim ve belgelendirme sektörünün önde gelen kuruluşların biri olan SGS tarafından belgelendirildi.

Böylece "Su Yönetimi" kapsamında BAT, Samsun'da bulunan önemli su havzalarını korumak, paydaşları ile birlikte sürdürülebilir su yönetimi konusunda çalışmalar yapmak konusunda bir adım daha attı. BAT Samsun Fabrikası, Avrupa ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde bulunan 16 fabrika arasında bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk fabrika oldu.

- BAT Samsun fabrikası, üretim tesisinde satın aldığı elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izini sıfıra indirdi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına da sahip olan BAT Samsun fabrikası, tükettiği elektrik için yenilenebilir kaynakları kullanarak üretim tesisinde satın aldığı elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izini sıfıra indirdi.

Hollanda merkezli IRECS tarafından yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını işletmeler ve tüketici nezdinde yaygınlaştıran şirketlere verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji sertifikası, yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'de az sayıda firmanın sahip olduğu AWS ve I-REC sertifikaları, BAT’nin “Daha İyi Bir Gelecek” stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar sıfır-karbon salınımı hedefi açısından da büyük önem taşıyor.

İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedileceği tarım sektöründe sürdürülebilir kaynak kullanımı ve yeni nesil tarım teknikleri konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi için de önemli yatırımlar yapan BAT sürdürülebilirlik alanında bütün dünyanın dikkatle izlediği listelerde üst sıralarda yerini koruyor.

- BAT, sürdürülebilirlik konusuna bütünsel yaklaşarak bu konuyu bir adım öteye taşımaya kararlı

BAT, Financial Times'ın bu yıl ilk defa açıkladığı "Avrupa iklim liderleri" listesi, Londra Borsası Financial Times Stock Exchange- FTSE 100 endeksinde yer alıyor.

Bununla birlikte sürdürülebilirlik konusunda dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) bu yıl 20. kez yer almaya hak kazandı. Bu yıl da DJSI'de en yüksek puanlı tütün şirketi olmaya hak kazanan BAT, 24 kategoriden 11'inde tütün ve tütün mamulleri sektörünün lideri olarak yer alıyor.

"Daha İyi Bir Gelecek" stratejisiyle yetişkin tüketicilere, topluma, çalışanlarına ve hissedarlarına sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefleyen BAT, sürdürülebilirlik konusuna bütünsel yaklaşarak bu konuyu bir adım öteye taşımaya kararlı.

BAT’nin global hedefleri arasında ise, 2030’a kadar karbon nötr olmak, 2030’a kadar tüm fabrikalarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmak, 2025’e kadar gereksiz tek kullanımlık plastik ambalajları ortadan kaldırmak, 2025’e kadar atıkların yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak ve 2025'e kadar tüm fabrikalarda Alliance for Water Stewardship sertifikasına sahip olmak yer alıyor.

BAT, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen "Hedef: Sıfır Emisyon" küresel kampanyasını da imzalayarak 2050 yılına kadar bilimsel destekli çalışmaları ile sıfır emisyonu hedefi için en yüksek çabayla çalışmalarına devam ediyor.

