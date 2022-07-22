BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov'u 3-0 yenen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, gelecek maçta turu geçecek skorla ikinci rakibe odaklanmak istediklerini söyledi.

Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın başlama düdüğüyle oyunun kontrolünü sağladıklarını söyledi.

Maç boyunca topa sahip olduklarını vurgulayan Palut, "Bunu maçın bitişiğine kadar da sürdürmeyi başardık. Sadece kırmızı kart yedikten ilk yarı bitene kadar olan bölümde BATE Borisov biraz daha topa sahipti. Bizim için iyi maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra bile bir oyun anlayışımızdan, tempomuzdan ve cesur oyunumuzdan geri adım atmadık. Bu oyunu 3 golle süslemeyi bildik." diye konuştu.

Palut, iki maçlık eşleşmenin ilkini ciddi avantajla geçtiklerini anımsatarak, "Artık bu noktadan sonra ikinci maçın hazırlıklarına yarın itibariyle başlayacağız. UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi gruplar, uzun bir yol. Üç rakibin elenmesi gerekiyor. Haftaya da turu geçebilecek bir skor alıp, ikinci rakibimize konsantre olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yeni transferlerin oyuna katkısını sorması üzerine Palut, şunları kaydetti:

"Genel manada bugün eski, yeni ayırmadan bütün oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Çünkü sonuç olarak ilk resmi maçımızdı. Ritimli bir takıma karşı oynayacaktık ama bizimde avantajımız bir futbol ezberimiz var. Özellikle bu sahada oynayabildiğimiz. Bunu sahaya yansıttığımız zaman belki çok büyük enerji harcamadan maçları kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü sistem işliyor. Yeni transferlerden de memnunum. Hepsi elinden geleni yaptı. İkinci maça belki bazı değişikliklerle başlayacağız. İşleyen bir sistemimiz ve iyi bir takımımız var. Sadece buradan Abdülkerim eksildi. Mutlaka transferler de güç katacak. Onlardan da yararlanacağız. Şu anda eskiler, yeniler bugün için iyi bir başlangıç yaptı."

Palut, rakipten daha iyi oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, "Aynı performansı bir sonraki maçta da göstermek lazım. Çünkü futbol momentum oyunu, rakibe bıraktığınız zaman bu sefer onlar da zor durumda bırakabilir. Mutlaka sonuç olarak üç farklı dezavantajları var. Mutlaka bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Bize düşen de burada ciddiyetimizi koruyup kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahaya yansıtmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

