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Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

05.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Antalya'nın merkezi ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

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İkindi
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Akşam
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Onur eczanesi
Kemer
Irmak eczanesi
Alanya
Akar eczanesi
Muratpasa
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Aksu
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