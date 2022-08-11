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Batı Akdeniz'de ihracatçılar, yatırımlar için finansman desteği talebinde bulundu

11.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz'de ihracatçılar, yatırımlar için finansman desteği talebinde bulundu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, gerek bölge ihracatının gerekse yeni yatırımlarla üretimin artması için finans dünyasının desteğini beklediklerini bildirdi.

Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, Pazarlama Bölüm Müdürü Hacı Bekdur, Sanayi Sitesi Şube Müdürü Arzu Tezcan ile Müşteri Temsilcisi Tugay Aydemir, BAİB yönetimini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, ziyarette, bölge ihracatı, pazarlardaki son durum ve finansman destekleri konusunda bilgiler verdi.

Bölge ihracatçısının ve ihracatının dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, firmaların kesintisiz bir şekilde ihracatlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yılın 7 ayında bölgeden yapılan ihracatın 1,5 milyar dolar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yıl sonu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon gibi etkenler yaşanmasa çok daha farklı bir hikayeden bahsediyor olacaktık. Bölge ihracatımızın daha da artması, yeni yatırımlarla üretimin artması için finans dünyasının desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank Antalya Bölge Koordinatörlüğüne yeni atanan Gezenerler de BAİB'in Antalya ihracatının gelişimine önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Halkbank personelinin her zaman sahada çözüm odaklı olacağını kaydeden Gezenerler, ihracatçı firmaları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank İhracat yatırım baib

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