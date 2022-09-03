YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı

03.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "8 ayda ihracat gerçekleştiren firma sayımız yüzde 22,41 oranında artarak, 2 bin 239 oldu"

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de yılın 8 ayında gerçekleşen ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,14 artışla 1 milyar 740 milyon dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında 199 milyon 373 bin 532 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu ayda en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "İhracatçılarımızın 20 yıllık süreçte kurdukları sağlam ticari ilişkiler kendisini gösterdi. Ağustosta Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 40 oranında arttı. 8 aylık süreçte ise savaşın ihracatımızda neden olduğu yaralar sarılmaya devam ediyor. Rusya'ya bu yıl 113,7 milyon dolarlık bir satış yapıldı." dedi.

Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştiren sektörün ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sektörde geçen yılın ağustosuna göre yüzde 12,80 oranında bir artışla 49,3 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını bildirdi.

Maden ve metaller grubunu yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörlerinin takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün de bu ayda ihracatta geçen yıla göre yüzde 80 oranında artışa imza attığını aktardı.

- 8 aylık ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı

Çavuşoğlu, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihlerindeki ihracat rakamının ise 1 milyar 740 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Yaş sebze ve meyve sektörünün 453 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığını bildiren Çavuşoğlu, bu sektörü ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller grubunun takip ettiğini kaydetti.

8 aylık performansa göre en fazla ihracatın 133,9 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, Çin'in 125,7 milyon dolarla ikinci, Rusya'nın 113,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Batı Akdeniz'in ürünlerinin 165 ülkeye ulaştığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"8 ayda ihracat gerçekleştiren firma sayımız yüzde 22,41 oranında artarak, 2 bin 239 oldu. 8 aylık dönemde 3 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat 100 milyon doların üzerine çıkarken, 39 ülkeye gerçekleşen ihracatta 10 milyon dolar barajı aşıldı. Son dönemde birliğimize üye olan firma sayısında ciddi artış var. Üye sayımız 10 bini aştı ve bu rakam her geçen gün artıyor. Bölgemiz açısından çok sevindirici bir durum. Hedefimiz mevcut pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Güçlü olduğumuz ülkelerin farklı bölgelerinde, daha geniş bir ürün yelpazesi ile de var olmak. Aynı zamanda yeni pazarlar oluşturmak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Burdur Isparta

Antalya Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
13:02
İkindi
16:39
Akşam
19:31
Yatsı
20:49
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.