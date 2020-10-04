Batı Akdeniz'in ihracatı 1,4 milyar dolara yaklaştı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz bölgesinden yılın 9 ayında yapılan ihracat 1,4 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin Antalya, Isparta ve Burdur'un içinde bulunduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerinden derlediği bilgiye göre, 3 kentin 1 Ocak - 30 Eylül döneminde ihracat rakamı 1 milyar 366 milyon 56 bin 327 dolar olarak gerçekleşti.

Bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında arttı.

Sadece eylülde bölgeden, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9'luk artışla 160 milyon 726 bin 639 dolarlık ihracat yapıldı.

- Eylülün ihracat şampiyonu "maden ve metaller" sektörü

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektörler arasında yaş meyve ve sebze, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mamulleri yer alıyor.

Eylül ihracat rakamlarına göre ise ilk sırada maden ve metaller sektörü yer aldı. Bir ayda 40 milyon 259 bin 558 dolar ihracatın yapıldığı sektörde, yılın 9 aylık ihracat rakamı ise 276 milyon 642 bin 953 dolara ulaştı.