Batı Akdeniz'in ihracatı 2 milyon dolara yaklaştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 932 milyon 942 bin 852 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin ihracatının 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,76 oranında arttığını ve 2 milyar dolara ulaşmasına sayılı günler kaldığını belirtti.

Bölgeden sadece eylülde 194 milyon 120 bin 911 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, bu ayda en fazla ihracatın maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini ve en fazla ihracatın da Rusya'ya yapıldığını bildirdi.

- En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

9 aylık süreçte ise bölgenin 1 milyar 932 milyon 942 bin 852 dolarlık bir ihracata imza attığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"9 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Yaş sebze ve meyvede 489,1 milyon dolarlık ihracat yaşandı. İkinci sırada ise 404,9 milyon dolarlık ihracatla doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü yer aldı. Çin'de yaşanan daralmaya rağmen doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün ihracatını yüzde 7,81 oranında artırması gelecek adına olumlu sinyaller verdi. 9 aylık döneminde Batı Akdeniz'den 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşti."

Çavuşoğlu, en fazla ihracatın gerçekleştiği ülkeler sıralamasında ise Almanya'yı Çin, Hollanda takip ettiğini belirtti.

Bölgenin ihracatını artırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Eylülde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yaş meyve sebze, İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen doğal taş fuarına katıldık. Birliğimiz ekimin ilk haftasında da İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Fruit Attaction Fuarına katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

