Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın ihracat ürünlerinde uyguladığı kota ve yasaklarla ilgili, "Rusya'nın tamamen yasakları kaldıracağı yönünde duyumlar aldık. Tüm yasakları kaldıracaklarını, bunu resmi olarak da çok kısa sürede açıklayacaklarını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Burdur'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgeden şubatta gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda arttığını söyledi.

Antalya, Isparta ve Burdur olarak geçen ay toplam 420 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, ihracatçıları en çok olumsuz etkileyen olayın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da kalan ihracatçılarla personeli yurda getirmek için mücadele ettiklerini ve bunu büyük çoğunlukla başardıklarını ifade etti.

Aylardır Rusya ile biber, nar ve domates gibi ihraç ürünlere konulan yasak ve kotanın kalkması yönünde görüşmeler yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "İhracatta uygulanan yasak ve kotaların kaldırılmasında ocak ayı itibarıyla ciddi yol almıştık. Biraz bu savaş sebebiyle olsa gerek, Rusya'nın tamamen yasakları kaldıracağı yönünde duyumlar aldık. Tüm yasakları kaldıracaklarını, bunu resmi olarak da çok kısa sürede açıklayacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Rusya özelinde bölgemiz yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp yaşıyor"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki savaş nedeniyle öncelikle turizm sektöründe hemen ardından da tarım ürünleri ihracatında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ihracatın tamamen durduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hiçbir çıkış olmuyor çünkü oradaki gümrükler devrede yok. İnsanlar korkuyor. Rusya özeline baktığımızda da bölgemiz yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp yaşıyor. Bu kayıpta da özellikle kara yolunu kullanamayışımız çok etkili oldu. İnşallah bir an önce oradaki olaylar biter, yollar açılır ve ihracatı gerçekleştirmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

Savaş bölgesinde el konulan ve talan edilen birçok araç olduğuna ve ihracatçıların ciddi alacaklarının kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, bu konuda Kredi Garanti Fonu'ndan destek talep ettiklerini bildirdi.

