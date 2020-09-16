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Batı'da finalin adı LA Lakers - Denver Nuggets

NBA HABERLERİ  | 16.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

NBA'de Batı Konferansı yarı final son maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 104-89 mağlup ederek finalde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Nuggets'ı galibiyete, 40 sayı, 5 asistle oynayan Jamal Murray ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle 'triple double' yapan Nikola Jokic taşıdı. 3-1 önde olduğu seriyi kaybeden Clippers'ın en skoreri, kenardan oyuna girerek 20 sayı kaydeden Montrezl Harrell oldu. All-star oyuncular Kawhi Leonard 14, Paul George 10 sayıda kaldı.

Batı'da finalin adı LA Lakers - Denver Nuggets

NBA'de heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final 7. ve son maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 104-89 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Denver, seride 3-1 geriden gelerek büyük bir başarı yakaladı ve finalde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Denver'da Jamal Murray 40 sayı, 5 asist ve 4 ribaund, Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaund ve 13 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Clippers'ta ise Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 3 ribaundu ve Kawhi Leonard'ın 16 sayı, 6 asisti yetmedi.

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DOĞU'DA MİAMİ 1-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı'nda ise final heyecanı başladı. Miami Heat, final serisinin ilk maçında uzatmalar sonunda Boston Celtics'i 117-114 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Miami'de Goran Dragic 29 sayı 7 ribaund, 4 asist, Jae Crowder 22 sayı, 5 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Boston'da ise Jayson Tatum'ın 30 sayı, 14 ribaund ve Marcus Smart'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA / AA

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