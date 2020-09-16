Batı'da finalin adı LA Lakers - Denver Nuggets

NBA'de heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final 7. ve son maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 104-89 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Denver, seride 3-1 geriden gelerek büyük bir başarı yakaladı ve finalde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Denver'da Jamal Murray 40 sayı, 5 asist ve 4 ribaund, Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaund ve 13 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Clippers'ta ise Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 3 ribaundu ve Kawhi Leonard'ın 16 sayı, 6 asisti yetmedi.
Doğu Konferansı'nda ise final heyecanı başladı. Miami Heat, final serisinin ilk maçında uzatmalar sonunda Boston Celtics'i 117-114 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Miami'de Goran Dragic 29 sayı 7 ribaund, 4 asist, Jae Crowder 22 sayı, 5 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Boston'da ise Jayson Tatum'ın 30 sayı, 14 ribaund ve Marcus Smart'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA / AA
Marcel Tisserand'dan ilk açıklamalar
Almanya'da maçlar seyircili oynanacak!
Eran Zahavi için Süper Lig'in devi talip oldu!
Vedat Muriqi veda etti
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İşte Trabzonspor yeni forveti!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum