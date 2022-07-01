YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Batı Karadeniz'de bazı bölgeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Batı Karadeniz'de bazı bölgeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

01.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de bazı bölgeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran 2022 tarihlerinde aşırı yağışlara bağlı olarak sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinin meydana geldiği hatırlatılarak, afetler sonucunda 2 vatandaşın sel sularına kapılarak kaybolduğu, hayvan kayıplarının yaşandığı, konut, işyeri ve tarım alanlarının hasar gördüğü ve altyapı sistemlerinin etkilendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği bildirilen açıklamada, Sakarya'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli desteğin verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandıAnkara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyorAnkara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
afad afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.