Batı Karadeniz'de bazı bölgeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran 2022 tarihlerinde aşırı yağışlara bağlı olarak sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinin meydana geldiği hatırlatılarak, afetler sonucunda 2 vatandaşın sel sularına kapılarak kaybolduğu, hayvan kayıplarının yaşandığı, konut, işyeri ve tarım alanlarının hasar gördüğü ve altyapı sistemlerinin etkilendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği bildirilen açıklamada, Sakarya'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli desteğin verilmeye devam edileceği kaydedildi.

