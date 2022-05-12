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Batı Karadenizli balıkçılar kıyı avcılığından umutlu

12.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Havalar ısındıkça balık çoğalacak ve fiyatlar da düşecektir"

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçokoca ilçesinde balıkçılar, kıyı avcılığının bereketli geçmesini bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

Hava koşullarının balıkçılığa etkisine değinen Karakaş, "Bu yıl olduğu gibi sert geçen kış aylarının ardından yaz balıkçılığı bereketli olur. Her zaman da böyle oldu. Bu yaz balıkçılığı sezonu başında hava şartları gayet iyi gitmeye başladı." dedi.

Karakaş, istavritte artış görüldüğüne işaret ederek, "Geleneksel kıyı balıkçılığında barbun gelmeye başladı. Şu anda fiyatlar balık az olduğu için yüksek. Havalar ısındıkça balık çoğalacak ve fiyatlar da düşecektir. Mesela barbun ve istavritin fiyatı yüzde 50'ye yakın düşecek diye tahmin ediyoruz. Şu anda hava şartları gayet iyi. Aşırı sıcak veya soğuk yapmıyor, istediğimiz gibi." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsi kilogramı 60, barbun 130 ve levrek ise iriliğine göre tanesi 25 ile 60 liradan satılıyor.

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