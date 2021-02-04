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Batman Belediyesince alınan 14 araç hizmete alındı

04.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Batman Belediyesince alınan 14 araç hizmete alındı

Batman Belediyesince alınan 14 araç hizmete girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 14 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla Batman Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde düzenlenen törende, bu araçlarla ciddi bir tasarruf ve hizmet anlayışını ortaya koyduklarını söyledi.

Belediyenin mali yapısını güçlendirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya özen gösterdiklerini aktaran Şahin, araç eksiğini kiralama yoluyla giderdiklerini ancak yıllık kiralama maliyetinin yüksek ve belediyenin yararına olmadığını belirlediklerini ifade etti.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle çöp sıkıştırma ve sokak süpürme araçlarını kiralamanın belediyenin menfaatine uygun olmadığını gördük. Bunların tanesi 750 bin lira civarında. Kiralaması ise yıllık 350 bin lira. Satın aldığınızda ise iki yıl sonra araç size kalıyor ve en az 10 yıl bu araçlar şehre hizmet veriyor. Bazı araçlarda ise kiralamanın daha uygun olduğunu belirledik. Böylece bu yıl itibarıyla 10 milyon liralık kiralama bütçemiz 3 milyon 600 bin liraya indi. Mayıs ayında gelecek 4 aracımız daha var. Dar sokaklar için itfaiye aracı, 2 arazöz ve tanker alıyoruz. 14 araç ise 11,5 milyon liraya tekabül ediyor. Böylelikle hem araç parkımızı güçlendiriyoruz hem de mali yapımızı sağlamlaştırıyoruz."

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