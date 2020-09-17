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Batman Belediyesinden kaçak yapı açıklaması

BATMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Batman Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, kentte kaçak yapılara görevlendirmeden önce başlandığı, 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak yapıların ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı, yeni imar barışının ancak yasal düzenleme ile olabileceği belirtildi.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, mühürlenen ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili açıklama yaptı.

Batman Belediyesinden kaçak yapı açıklaması

Batman Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, kentte kaçak yapılara görevlendirmeden önce başlandığı, 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak yapıların ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı, yeni imar barışının ancak yasal düzenleme ile olabileceği belirtildi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, mühürlenen ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemizin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde tespit edilen kaçak yapılarla ilgili dosyaların incelenmesinde tüm kaçak yapıların 2019 ve öncesinde, başka bir ifadeyle, görevlendirilmemizden önceki dönemde inşaatlarına başlanıldığı tespit edilmiş, kaçak yapıların temel seviyesinde mühürlendiği, ancak müteahhitler tarafından defalarca mühürlerin sökülerek inşaatlarına devam edildiği ve buna da göz yumulduğu gözlemlenmiştir. Belediye yönetimine başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bu yana kaçak yapılaşmaya müsaade edilmediği gibi daha önce yapılan ruhsatsız ve kaçak yapılarda çalışmaların durdurulmasını teminen inşaatların etrafı demir profil ve saclarla kapatılarak yıkımları ile ilgili süreç takip edilmiştir. Belediyemiz tarafından kaçak olduğu tespit edilen binalar ile ilgili yasal prosedürlerin tümü tamamlanmış ve mahkemelerimizce verilen yıkım kararlarının uygulanması aşamasına gelinmiştir. Kaçak olduğu tespit edilen binalarla ilgili olarak 23 Mart 2020 tarihinden önce alınan yıkım kararlarının uygulanması gerekirken maalesef süreç önceki yönetim tarafından sürüncemede bırakılmış ve yıkım kararı olmasına rağmen inşaatların çalışmasına ses çıkarılmamış, sadece ’Bu inşaat kaçaktır, buradan daire almayınız’ yazılı pankartların asılmasından öteye gidilmemiştir. İmar barışının yasal tarihi olan 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların ruhsatlandırılması mümkün değildir. Yeni bir imar barışı ancak yasal düzenleme ile mümkün olabilir. Hal böyle iken vatandaşlarımızın bazı çevreler tarafından yanlış yönlendirildiğini üzüntü ile takip etmekteyiz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu tür yanlış yönlendirilmelere itibar etmemeleri, gayrimenkul alırken çok dikkatli olmalarıdır" denildi.

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