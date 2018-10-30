Batman - Kasımpaşa maçında skandal olay! Hakem maçı tatil etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'a konuk oldu.
Maçın son anlarında yaşanan çirkin olay, karşılaşmanın önüne geçti. Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden maçın uzatma dakikalarında Batman tribünlerinden Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şisesi atıldı. Fransız futbolcu, uzun süre yerden kalkamadı. Sahaya ambulans girdi. Bir süre sonra Koita ayağa kalktı. Hakem Özgür Yankaya ve yardımcıları da oyun alanını terk etti. Kasımpaşalı futbolcular da koridora girdi.
Koita ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koita'nın bilincinin açıldığı, elmacık kemiğinde ise kırık oluştuğu belirtildi.
Su şişesini atan taraftarın 12 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Taraftar, polis tarafından gözaltına alındı.
Koita ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem Özgür Yankaya maçı tatil etti.
KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA
Habertürk'e konuşan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Kendini bilmez bir çocuk, büyük bir pet şişeyle maçı katletti. Koita’nın çenesi kapandı, konuşamadı bir süre. Sonra tam kendine geldi derken, soyunma odasına girişte tekrar yere düştü. Biz de oynatamayacağımıza karar verdik" ifadelerini kullandı.
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