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Batman merkezli 6 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 şüpheli yakalandı

12.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkezli 6 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 şüpheli yakalandı

Batman merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de Batman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Batman, Van, Hakkari, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Kökünü Kurutma Operasyonu-1" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 25 zanlı yakalandı.

Ayrıca şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 35 kişi hakkında da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar, 6,75 gram sentetik kannobinoid, 0,84 gram eroin, 2 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 25 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 5 kartuş, hassas terazi ve elek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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