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Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı

08.02.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 72 şüpheliye yönelik "arama" ve "el koyma" kararı, bunlardan 56'sı hakkında da gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 11 ilde çalışma yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Batman

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