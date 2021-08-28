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Batman Valisi Şahin'den öğrenci servisi şoförlerine "aşı" uyarısı:

28.08.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Benim çocuklarımla beraber aynı minibüs içinde olup da 'Ben aşı olmuyorum' diyen bir arkadaşı kabul edemeyiz"

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, öğrenci servisi sürücülerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Şahin, öğrenci ve personel servisi hizmeti veren firmaların temsilcilerinin katılımıyla okul servisleri yönetim binasında düzenlenen sektör buluşmaları programında vakaların hızla düştüğünü söyledi.

Aşılamada ciddi mesafe kaydettiklerini belirten Şahin, "Batman'da Kovid-19 vaka sayılarında ibre tekrar aşağıya doğru döndü. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın destekleri, sağlık çalışanlarımızın inanılmaz gayreti ile aşıda ciddi mesafe katettik." diye konuştu.

Birkaç gün içinde sarı kategoriye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, hastanedeki yoğunluğun da düştüğünü bildirdi.

Şahin, tedbirleri ve aşı çalışmasını sağlam şekilde devam ettirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, aksi takdirde durumun yeniden kötü olabileceğini söyledi.

Servis şoförlerine aşı olmaları gerektiği uyarısında bulunan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinizde 'Ben aşıya karşıyım.' diyen başka bir iş yapacak. Mesela kendisine başka bir meslek bulabilir, ama benim çocuklarımla beraber aynı minibüs içinde olup da 'Ben aşı olmuyorum.' diyen bir arkadaşı kabul edemeyiz. Bunları şirket olarak, minibüsçüler ve servisçiler esnafı olarak böyle arkadaşlarınız varsa lütfen onları ikna edin. Aksi takdirde direksiyona oturtmayın. Sizden istediğim bu, biz bunlara bakacağız. Net yani. Bu konuda Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı da aldık. Bunları da uygulayacağız. Milli Eğitim'de hizmetliler, öğretmenler, kantinci, servisçi gibi bunların hepsinin aşı olmasını talep ediyoruz.

Bunu da bu şekilde, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sağlık Bakanlığı rehberi de bunu zaten öneriyor. Biz de Hıfzıssıhha Kurulu olarak bunu takip edeceğiz. Sizde aşısız olan olduğunu sanmıyorum ama varsa da hemen şimdi buradan çıkıp belli aşı noktalarında aşı olsun."

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