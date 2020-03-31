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Batman'da 1 köy karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 31.03.2020 20:36 | Son Güncelleme

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.

Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adresin Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilçe halkının zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Batman Karantina

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Merkez
Şenses Eczanesi
Merkez
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Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
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