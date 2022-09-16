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Batman'da 26 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

16.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 26 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 26 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kozluk girişinde durdurulan tankerde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 26 bin 760 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Akaryakıt kaçakçılık

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