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Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde durdurdukları bir takside arama gerçekleştirdi.

Aramada, 4 parça halinde 4 kilo 440 gram skunk ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Batman uyuşturucu operasyon

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