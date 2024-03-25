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Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi

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25.03.2024 12:30
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Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Takibe alınan araç kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Emniyet Müdürlüğüne çekilen araçta yapılan aramada, 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 610 lira ve 3 bin 800 dolara da el konuldu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu operasyonu skunk

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