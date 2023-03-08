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Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın öldü

08.03.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırıda seken kurşunun isabet ettiği ortaokul öğrencisi de yaralandı

Batman'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Tilmerç Mahallesi'nde Murat A. (36), bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Tuğba A. (33) ile karşılaştı.

Eşler aralarında çıkan tartışmanın ardından Murat A, tabancayla Tuğba A'ya ateş etti.

Saldırıda, Tuğba A. ile seken kurşunun isabet ettiği durakta bekleyen ortaokul öğrencisi Belinay E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Tuğba A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belinay E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet Batman kurşun

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