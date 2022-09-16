Batman'da cumhuriyet savcısı intihar etti

Batman'ın Gercüş ilçesinde görevli savcı Abdulsamet Yılmaz, adliye lojmanlarındaki dairesinde intihar etti.

Cumhuriyet savcısı Yılmaz'ın (28) adliye lojmanlarında yaşadığı daireden silah sesi duyuldu. Lojmanda görevli polis ve komşuları Yılmaz'ı evinde yaralı buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz kurtarılamadı.



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