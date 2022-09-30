Batman'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Batman-Gercüş kara yolunun Ayrancı Geçidi mevkisinde, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 73 AAE 564 plakalı tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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